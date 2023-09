Nanobiotix annonce la nomination de Louis Kayitalire au poste de Chief medical officer

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce la nomination de Louis Kayitalire, docteur en médecine, au poste de Chief medical officer. Le Dr. Kayitalire apporte une expertise remarquable de l'industrie biopharmaceutique marquée par la réussite de projets de recherche, de développement, d'enregistrement et de commercialisation de thérapies dans le domaine de l'oncologie.

"Nous sommes ravis d'accueillir le Dr. Kayitalire au sein de notre équipe de direction à ce moment charnière du développement et de la commercialisation de NBTXR3, notre potentiel radioenhancer first-in-class ", a déclaré Laurent Levy, cofondateur et président du directoire de Nanobiotix. " Considérant le potentiel disruptif de notre radioenhancer à aider les millions de patients atteints de cancer dans le monde, nous sommes conscients que la création d'un produit candidat innovant tel que celui-ci nécessite une expertise clinique novatrice telle que celle développée par le Dr. Kayitalire au cours de sa carrière. Le leadership clinique et l'expertise en oncologie du Dr. Kayitalire s'intègrent parfaitement à notre mission de mener à bien nos programmes en cours et contribuer à construire l'avenir de Nanobiotix".