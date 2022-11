Nanobiotix annonce la détermination de la dose recommandée pour la Phase 2 de NBTXR3 dans le traitement du cancer du pancréas

(Boursier.com) — Nanobiotix annonce la finalisation de la partie escalade de dose de l'étude de Phase 1 d'escalade et d'expansion de dose évaluant un radioenhancer, potentiel first-in-class, NBTXR3 chez des patients atteints d'adénocarcinome du pancréas (ADCP) localement avancé (LA) ou à la limite de la résécabilité (borderline resectable, BR). L'étude de Phase 1 est menée au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas (MD Anderson).

"Compte-tenu du profil de tolérance, de la détermination de la dose recommandée pour la Phase 2 et des premiers signes d'efficacité observés dans la partie escalade de notre étude de Phase 1 dans des cancers localement avancés, nous pouvons désormais inclure en toute confiance des patients atteints d'ADCP à la limite de la résécabilité dans la partie expansion" a expliqué Leonard A. Farber, MD, Chief Clinical et Medical Affairs Officer de Nanobiotix.

"Au sein de la population atteinte de cancer du pancréas à la limite de la résécabilité, une corrélation positive a été observée entre l'obtention de la résécabilité par un contrôle local et systémique associé à une thérapie préopératoire, et l'augmentation des chances de survie. L'inclusion de cas au stade limite de la résécabilité dans l'étude permettra également d'augmenter la population de patients éligibles, ce qui permettra une évaluation plus robuste de l'impact potentiel de NBTXR3 sur cette pathologie avec un pronostic de survie défavorable".

L'étude 2019-1001 est menée dans le cadre de la collaboration stratégique entre Nanobiotix et le MD Anderson. La partie escalade de dose de l'étude a porté sur 11 patients, tous atteints de formes non résécables de la maladie au début de l'étude. Une injection intratumorale de NBTXR3 puis 15 fractions de RT ont été possibles et bien tolérées, et la dose recommandée pour la Phase 2 de NBTXR3 a été déterminée à 42% du volume tumoral.

Une réponse partielle a notamment été obtenue chez l'un des patients de cette étude, 9 mois après le traitement par NBTXR3 activé par RT avec un contrôle local de la maladie maintenu pendant plus de deux ans. Chez un autre patient, le contrôle local obtenu après le traitement par NBTXR3 activé par RT a permis de rendre un cancer résécable alors que ce cancer était initialement non résécable. Une résection chirurgicale avec des marges non envahies (R0) a ainsi pu être effectuée chez ce patient une réponse pathologique complète a été observée. La partie expansion comprendra une évaluation plus robuste des patients atteints de cancers à la limite de résécabilité au début de l'étude.