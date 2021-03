Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques positives concernant NBTXR3

Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques positives concernant NBTXR3, premier produit de la classe des radioenhancers, en cours d'évaluation dans plusieurs combinaisons thérapeutiques et pour le traitement de différents types de tumeurs.

Ces données seront présentées sous forme de posters par des chercheurs du MD Anderson Cancer Center (MD Anderson) de l'université du Texas au cours de la première conférence virtuelle de l'AACR (American Association for Cancer Research) sur la science et la médecine des radiations, qui se tiendra les 2 et 3 mars 2021.

DONNÉES PRÉCLINIQUES SUR LA THÉRAPIE COMBINÉE NBTXR3

NBTXR3 est composé de nanoparticules d'oxyde d'hafnium cristallisé, administrées par une unique injection intra-tumorale, une fois avant la radiothérapie (XRT). Une fois activé par la radiothérapie, le mécanisme d'action physique primaire de NBTXR3 permet de délivrer une dose plus élevée de rayonnement dans la tumeur, ce qui renforce l'efficacité anti-tumorale de la radiothérapie, sans augmenter la dose dans les tissus sains environnants.

Le mécanisme d'action biologique secondaire actuellement en cours d'évaluation est l'activation potentielle de plusieurs voies immunitaires lors de la destruction des cellules tumorales, générant une réponse immunitaire adaptative dans l'organisme.

NBTXR3 est évalué dans le cadre d'un vaste plan de développement mondial, à la fois comme agent unique activé par la radiothérapie et en combinaison avec d'autres thérapies anticancéreuses, notamment la chimiothérapie et les checkpoints inhibiteurs. Dans cette étude, NBTXR3 activé par la radiothérapie, a été évalué en combinaison avec un traitement de la classe des anti-PD-1 ainsi qu'avec des inhibiteurs TIGIT et LAG3, dans un modèle murin in vivo résistant à l'anti-PD-1 (344SQR).