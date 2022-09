Nanobiotix : accord de principe pour restructurer l'accord de prêt existant avec la BEI

(Boursier.com) — Nanobiotix , société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui qu'un accord de principe a été obtenu auprès de la Banque européenne d'investissement pour restructurer 30,7 millions d'euros de l'accord de prêt signé en 2018.

"La Banque européenne d'investissement a fait preuve d'un fort engagement pour soutenir les innovation s potentiellement disruptive s en santé au sein de l'Union européenne et cet accord de principe témoigne de la volonté de la BEI d'agir en tant que partenaire stratégique", a déclaré Bart Van Rhijn, directeur financier de Nanobiotix. "Dans un contexte d'instabilité macroéconomique impactant l'ensemble de l'industrie des biotechnologies, Nanobiotix continue de prioriser ses principaux programmes d'enregistrement de NBTXR3 en tant qu'agent unique activé par radiothérapie et en combinaison avec des inhibiteurs de checkpoints dans le traitement des cancers de la tête et du cou. Restructurer ce prêt BEI en prorogeant sa date d'échéance permettra à Nanobiotix de se concentrer sur ses programmes de développement prioritaires de NBT X R3 sur 2023 tout en étendant sa capacité opérationnelle d'un trimestre. Grâce au potentiel accès à des ressources additionnelles de capitaux au moyen de l'equity line existante, la capacité opérationnelle de la Société pourrait aller jusqu'au premier trimestre 2024."

Le contrat de financement et l'accord sur les redevances établies avec la BEI en juillet 2018 consistaient en une première tranche de 16 millions d'euros perçue en octobre 2018 et remboursable en une seule fois à l'échéance en 2023 et une seconde tranche de 14 millions d'euros perçue en mars 2019 et dont le principal et les intérêts sont remboursables en versements semestriels après un délai de deux ans. Cet accord de 2018 comprenait également un engagement à payer des redevances annuelles à un chiffre (bas de la fourchette), sur une période de six ans à compter de janvier 2021.

L'accord de principe est structuré autour des flux de trésorerie envisagés par Nanobiotix autour de ses potentiels futurs leviers de croissance, dont l'hypothèse de la commercialisation1 de NBTXR3 et de possibles partenariats. Cet accord de principe prévoit le report d'environ 25,3 millions d'euros de remboursements du capital jusqu'en juin 2029 et d'environ 5,4 millions d'euros de paiements d'intérêts capitalisés jusqu'en octobre 2024. Il comprend également le paiement en 2029 d'un montant additionnel limité à un maximum de 20 millions d'euros, dont l'échéance pourrait être accélérée si l'un de ces flux de trésorerie envisagé venait à se réaliser. La créance initiale continuera à accumuler des intérêts payables jusqu'aux nouvelles dates d'échéances. L'initialisation de la période de six ans portant sur les redevances annuelles est également reportée pour commencer à la première date de commercialisation de NBTXR3.

Cet accord de principe reste conditionné à la finalisation et signature de la documentation, prévues pour être conclues courant quatrième trimestre 2022.