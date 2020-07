Nanobiotix : a levé 20,1 ME dans le cadre de son augmentation de capital

Nanobiotix : a levé 20,1 ME dans le cadre de son augmentation de capital









Crédit photo © Nanobiotix

(Boursier.com) — Nanobiotix a levé près de 20 ME dans le cadre de son appel au marché. La société annonce en effet, dans le cadre de son augmentation de capital annoncée précédemment, avoir placé 3.300.000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro pour un montant brut total d'environ 20,1 millions euros (23,8 M$) par voie d'offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordre réservée à une catégorie déterminée de personnes. Le prix d'émission des Actions Nouvelles est de 6,10 euros par action, représentant une décote de 14,5% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors de la dernière séance de bourse précédant la fixation du prix d'émission (soit 27 juillet), qui était de 7,1331 euros, conformément à la 28ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 20 mai. Le règlement-livraison de l'Offre Réservée est prévu aux alentours du 30 juillet.

La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre Réservée afin de préparer et initier son programme phare dans les cancers de la tête et du cou avec le lancement de l'étude globale de phase III afin de progresser vers les approbations aux États-Unis d'Amérique et en Europe ; compléter la phase d'escalade de dose dans l'étude de phase I en immuno-oncologie de NBTXR3 en combinaison avec inhibiteurs de checkpoint immunitaire (pembrolizumab ou nivolumab) chez des patients présentant une récidive locorégionale (LRR) ou métastatique (R/M) d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou ou présentant des métastases pulmonaires ou hépatiques provenant de n'importe quel cancer primaire, éligible aux traitements par anti-PD-1 ; et d'étendre sa visibilité financière.

A la suite de l'émission des Actions Nouvelles et le paiement de leur prix de souscription, le montant de trésorerie et des équivalents de trésorerie de la Société sera de 51 millions euros. Sur la base de cette trésorerie, la Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et estime être en mesure de financer ses opérations pendant au moins les 18 prochains mois.