Nanobiotix : 4 présentations à suivre

Nanobiotix : 4 présentations à suivre









(Boursier.com) — Nanobiotix annonce qu'elle fera quatre présentations cliniques et/ou précliniques lors du 35ème congrès annuel 2020 de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) les 11 et 12 novembre prochains. Deux présentations seront délivrées par Nanobiotix et deux autres par l'Université du Texas MD Anderson Cancer Center.