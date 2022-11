namR : un contrat de 1,2 ME pour la solution Smart Home Pricing

(Boursier.com) — namR a signé avec l'un de ses clients assureurs un contrat d'accès à la solution Smart Home Pricing, pour un montant total de 1,2 millions d'euros pour namR. Cet accord matérialise le passage à une phase d'industrialisation, après que le client assureur ait validé la solution à l'issue de 12 mois d'expérimentation.

Dans ce cadre, l'assureur intégrera les données premium fournies par namR à l'intégralité de son stock de près de 500.000 contrats d'assurance habitation (maisons individuelles et appartements), ainsi qu'à l'ensemble des devis réalisés chaque année.

D'une durée de 4 ans, cet accord de licence porte sur un montant total de 1,2 ME pour namR.

"Nous sommes particulièrement fiers de ce nouvel accord d'industrialisation de notre solution, qui vient concrétiser 12 mois de proche collaboration avec notre partenaire Addactis et notre client assureur. Il s'agit d'une nouvelle étape clé dans notre développement sur le secteur stratégique de l'assurance, et d'une façon plus générale, pour réaffirmer notre leadership dans l'accompagnement par la donnée de la transition écologique", se félicite Chloé Clair, Directrice Générale de namR.