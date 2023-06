namR : Suravenir Assurances a opté pour la solution Insurance Smart Home Pricing

(Boursier.com) — namR annonce que la solution Insurance Smart Home Pricing by addactis & namR, installée depuis 6 mois chez Suravenir Asurances, permet d'améliorer leur proposition de valeur sur leur offre Multirisques Habitation (MRH).

Cette offre s'inscrit dans le lancement de sa nouvelle formule "Positive", fondée sur 3 piliers : l'économie circulaire, l'accompagnement des assurés dans leur transition écologique et la préservation de la biodiversité. La collaboration entre Addactis et namR permet de répondre aux enjeux d'actualité du secteur assurantiel, à savoir réduire l'impact environnemental de l'entreprise et celui des assurés. A ce jour, Addactis et namR ont d'ores et déjà travaillé avec plus de 40 % du marché français de l'assurance habitation.