namR signe une nouvelle référence dans le secteur bancaire

(Boursier.com) — namR a signé un accord avec un nouvel acteur majeur du secteur bancaire pour l'accès à ses données premium. Avec l'objectif de maîtriser et dérisquer ses financements immobiliers aux particuliers et professionnels, l'accord portera spécifiquement sur la caractérisation de l'ensemble de son portefeuille de crédits immobiliers en cours, sur l'aspect transition énergétique.

Des offres supplémentaires permettront d'estimer de manière très fine la vulnérabilité du portefeuille en évaluant le coût d'atténuation du risque climatique grâce à la rénovation énergétique. Par la suite, en fonction de l'évolution du contexte règlementaire, d'autres risques seront analysés, couvrant l'ensemble des risques physiques et de transition, demandés dans le cadre de la taxonomie européenne, à laquelle sont soumis les établissements financiers européens. Parmi lesquels, les risques de sécheresse, d'inondation, d'impact sur la biodiversité, etc...

Des discussions ont d'ores et déjà engagées sur l'extension de cet accord. namR anticipe un impact en chiffre d'affaires principalement sur l'exercice 2023.

Rappelons qu'en vue d'accélérer son déploiement commercial, namR a poursuivi les développements de ses solutions de Data Intelligence pour offrir des plateformes clés-en-main, dédiées à 4 secteurs stratégiques présentant des besoins de plus en plus critiques: Smart Home Pricing pour l'optimisation du risque climatique porté par les assureurs, Solar by namR pour identifier les potentiels de transition des collectivités et du public, puis asknamR à destination des équipes techniques et data des acteurs des services aux bâtiments, et enfin une plateforme en marque blanche dédiée au secteur bancaire, pour le financement de la transition énergétique. Pour ce dernier, namR a développé deux offres, focalisées d'une part sur l'évaluation des risques RSE et d'autre part, l'accès à une plateforme intégrée de services de transition écologique, qui avait d'ores et déjà été sélectionnée par la Société Générale en mai 2022, afin d'intégrer la Data, aussi bien sur la prise en compte du risque climatique que dans ses activités de conseil et de financement.