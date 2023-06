namR : Signature d'un contrat SaaS de 300 KE avec une banque française

(Boursier.com) — namR , leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce avoir signé un contrat de licence avec une banque française pour un montant initial de 300 KE sur 2 ans.

Après les contrats de licence avec la Société Générale, namR va ouvrir l'accès à sa nouvelle plateforme modulable à un nouvel acteur majeur du secteur bancaire pour accompagner ses clients dans leurs projets de transition énergétique. La banque va pouvoir proposer à ses clients particuliers un service à impact autour de la rénovation énergétique, en ligne avec sa stratégie RSE.

Ce module de rénovation énergétique, en accès libre sur le site de la banque, permettra aux particuliers d'évaluer en quelques minutes leur diagnostic énergétique, les travaux de rénovation énergétiques qu'ils doivent effectuer ainsi que les aides auxquelles ils pourront prétendre. Ce service s'inscrit parfaitement dans le cadre de La loi Climat et résilience qui impose notamment aux propriétaires bailleurs de rénover les biens énergivores, considérés comme des "passoires thermiques".

La particularité de cette plateforme modulable est la facilité et la rapidité du traitement de l'information. Le simulateur est entièrement pré-rempli grâce aux données premium de namR et peut recalculer en temps réel toutes les options possibles. Les clients particuliers de la banque pourront ainsi évaluer différents scénarii personnalisés et modulés en fonction des travaux de rénovation énergétique envisagés. La calculette est basée sur les travaux de l'I4CE (Institut de l'économie pour le climat) et développée sur Microsoft Azure, partenaire pour les clients bancaires.