namR participe au projet Space Data Marketplace

(Boursier.com) — namR annonce sa participation au sein d'un large consortium au projet d'exploitation des données satellitaires, le Space Data Marketplace, soutenu notamment par le CNES.

Dans le cadre du plan France Relance, et soutenu par le CNES, le projet Space Data Marketplace vise à promouvoir et développer la valorisation des données satellitaires en Europe et à l'international, au travers de cas d'usages à impact face aux défis sociétaux actuels.

Au sein d'un consortium réunissant grands industriels du secteur spatial - Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes et Thalès Alenia Space, et startups spécialisées - Dawex, responsable du projet, Geoflex, VisioTerra, Altametris, Murmuration et Occitanie Data, namR s'inscrit parmi les porteurs de projet, en tant qu'acteur reconnu de la computer vision sur des images satellitaires.

Dans ce contexte, namR va délivrer au sein de la Space Date Marketplace des jeux de données enrichies sur la France Métropolitaine permettant l'exploitation des images satellitaires pour répondre à des enjeux de transition écologique à l'échelle des territoires :

- D'une part, la détection des ilots de chaleur urbains et en particulier leur impact sur la qualité de vie en milieu urbain dense, en liant données spatiales et performance énergétique des bâtiments.

- Et d'autre part, l'étude de l'impact environnemental des déplacements, notamment en matière d'aménagement urbain et de qualité atmosphérique, en couplant images satellitaires et flux anonymisé de données de téléphones portables ;

Au titre de sa participation au Space Data Marketplace et du développement de ces cas d'usages durant l'année 2022, namR se voit attribuer une subvention de 152.356 euros.