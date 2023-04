namR : partenariat avec Esri France pour le solaire

(Boursier.com) — namR s'est associé à Esri France "pour mettre à profit leur complémentarité dans les domaines de la production de données géolocalisées".

Pour ce faire, namR se voit intégrer la solution de GéoServices Esri France dans le but de fournir à ses utilisateurs, et plus particulièrement aux collectivités territoriales, un ensemble de données cartographiées à haute valeur ajoutée.

Grâce à ce partenariat, namR et Esri France entendent mutualiser leurs expertises en proposant un ensemble de données qui permet de visualiser le potentiel solaire réaliste d'une ville par bâtiment, avec toutes les valeurs qui y sont associées. Ceci afin de permettre aux collectivités territoriales d'anticiper ou adapter les différentes politiques à mettre en oeuvre.

Ces données mises à jour de manière régulière en fonction des attributs des territoires ont pour but de permettre aux habitants concernés de disposer d'un accès au potentiel photovoltaïque de leur toiture. L'objectif est de les inciter à s'équiper en panneaux photovoltaïques pour atteindre les objectifs territoriaux de production d'Énergie renouvelable (EnR) définis par le Plan Climat- Énergie Territorial.