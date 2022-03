namR : Nomination de Chloé Clair au sein de l'Académie des Technologies

(Boursier.com) — namR , leader de la Data Intelligence au service de la transition écologique, annonce l'entrée de Chloé Clair, CEO au sein de l'Académie des Technologies.

Convaincue que les technologies doivent contribuer au bien public, l'Académie s'appuie sur la diversité des parcours de ses membres. Afin de répondre aux questions relatives aux technologies et à leurs impacts sur la société, elle oeuvre au quotidien en faveur d'un progrès raisonné, choisi et partagé. Pour ce faire, l'Académie cherche depuis quelques années à se moderniser en nommant des membres plus jeunes et en travaillant vers plus de parité. En accord avec ces enjeux, et forte de de son parcours professionnel, Chloé Clair a ainsi intégré le pôle Habitat, mobilité et villes.