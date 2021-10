NamR : les résultats plongent dans le rouge...

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2021, namR enregistre un chiffre d'affaires en baisse de 51% à 791 KE.

Le chiffre d'affaires est avant tout la manifestation de la transition engagée d'un modèle de développement initial basé sur de grands projets, vers un nouveau modèle visant un décollage commercial auprès d'une clientèle plus diversifiée sur 3 verticales prioritaires, à savoir Know Your Building pour les gestionnaires de parc immobiliers, Know Your Risk pour le secteur de la bancassurance, et Know Your Customer pour les distributeurs et concessionnaires d'infrastructures.

L'excédent brut d'exploitation s'inscrit à -934 KE, contre 317 KE sur la période comparable. La perte d'exploitation atteint sur le semestre -1,6 ME contre un résultat à l'équilibre au 1er semestre 2020.

Au total, le résultat net s'établit à -1,5 ME contre 76 KE sur la période précédent