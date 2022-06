namR : lance son module d'analyse du potentiel solaire des bâtiments en France

(Boursier.com) — namR lance solaR by namR, le module de la plateforme asknamR dédié à l'analyse du potentiel solaire des bâtiments en France.

Basée sur un moteur de recherche et une interface simple, sous forme de carte, solaR by namR croise les données de la base d'attributs namR développées en computer vision avec de nombreuses règles métier concernant la faisabilité de l'installation de panneaux solaires. Parmi elles : les données de diagnostic de performance énergétique, la reconstitution exacte des toitures pour obtenir l'orientation et l'azimut, la présence d'"objets" sur les toitures (fenêtres, cheminées, etc.), les matériaux de toit, l'ensoleillement exact, la distance au premier transformateur électrique, etc.

Avant de lancer un audit coûteux ou démarrer des travaux, solaR by namR permet de mesurer le calibre, en nombre de panneaux installables, et l'impact d'une installation solaire sur les toits, en matière de consommation énergétique, de facture d'énergie, et de montant d'économie d'énergie en euros par an. Avec cette application permettant de révéler le potentiel solaire de millions d'adresses différentes à la fois, namR offre une solution innovante à forte ajoutée pour l'ensemble des acteurs économiques, ayant pour objectif de réduire l'empreinte énergétique liée à leur parc immobilier.

Les cibles de cette offre sont les collectivités désireuses d'équiper leurs citoyens avec un cadastre solaire, que les acteurs privés ayant un besoin urgent d'estimer le potentiel de décarbonation solaire d'une adresse, comme les banques, les investisseurs et propriétaires immobiliers ou les entreprises du BTP.