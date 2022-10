NamR : La plateforme asknamR récompensée du Trophée de l'Innovation

(Boursier.com) — namR , leader de la Data Intelligence au service la transition écologique, annonce aujourd'hui que sa plateforme de données asknamR a reçu le Trophée de l'Innovation lors du salon Big Data & AI Paris 2022.

Fruit de plus de 4 ans de recherche et développement basée sur les meilleurs technologies de la deeptech, asknamR est la première plateforme française Data-as-a-Service qui décrit quantitativement et qualitativement les bâtiments, les territoires et l'environnement en France.