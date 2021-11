namR : du nouveau à Troyes

(Boursier.com) — namR et Toucan Toco annoncent aujourd'hui que la Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole sont les premières collectivités à faire appel aux données namR via son offre territoiresXYZ1, développée avec ToucanToco, pour un meilleur pilotage de l'action publique à l'échelle du territoire.

Fruit de la collaboration entre les deux acteurs de la FrenchTech, la plateforme territoiresXYZ est une solution d'information et d'aide à la décision qui rend accessible en une seule interface des informations complexes et hétérogènes pour aider à construire et communiquer sur les politiques publiques locales.

Au travers d'une interface simple et pédagogique au service des collectivités, territoiresXYZ regroupe une grande quantité de données du territoire sur les thématiques propres à leurs enjeux : budget, urbanisme, efficacité énergétique, mobilité, santé, risques et prévention, économie et société. Elle regroupe ainsi des indicateurs aussi variés et inédits que les potentiels d'énergie renouvelables sur le territoire, les répartitions de surfaces végétalisées, les services accessibles aux citoyens en temps réel ou encore la répartition de l'activité économique.

La Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole sont les premières collectivités à se doter de territoiresXYZ pour piloter, soutenir et communiquer sur leur action publique, véritable enjeu de la digitalisation des collectivités. L'exploitation de la donnée des territoires permet à ces dernières de faciliter à la fois la prise de décision politique comme d'en mesurer l'impact et en communiquer les

résultats en toute transparence auprès des citoyens.