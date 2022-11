namR accompagne la Banque de Détail de Société Générale

(Boursier.com) — namR , greentech spécialisée dans la production de données géolocalisées et massifiées révélant le potentiel de transition énergétique du parc immobilier, noue un partenariat avec Société Générale. Les données namR pourront ainsi profiter au financement de la transition énergétique des clients de la Banque de Détail, mais aussi à sa propre transformation en banque "data-driven".

Considéré comme une valeur refuge pour les Français, l'immobilier est au coeur des préoccupations des investisseurs. Dans ce contexte où la valorisation de ses biens est cruciale, les banques ont alors un rôle de premier plan à jouer dans la transition énergétique.

Avec ce partenariat, namR permet aux équipes data de la Banque de Détail de Société Générale d'avoir accès à ses données environnementales, pour analyser leur efficacité sur une sélection de cas d'usage métier. Aussi bien à destination des clients professionnels que particuliers, soucieux de sauvegarder la valeur de leurs biens, mais aujourd'hui peu outillés pour faire les bons choix.

Société Générale, dans son rôle de banquier-conseil, se donne désormais les moyens de les accompagner dans leur transition, notamment grâce aux données de namR.

Au travers de son offre, namR propose aux acteurs du secteur de l'assurance et de la banque des solutions innovantes visant à valoriser la richesse de ses données sur l'environnement, les bâtiments et les territoires en France en optimisant leurs activités - du ciblage de rénovation énergétique à la préconisation de solutions, en prenant mieux en compte le risque climatique, ou encore l'intégration d'une dimension durable dans les activités de conseil et de financement.

Karim Perdreau, Directeur Data de la Banque de Détail de Société Générale a déclaré : "Nos équipes Data sont au coeur des enjeux stratégiques du groupe Société Générale, qu'ils soient purement opérationnels ou plus en rapport avec nos engagements RSE. Particulièrement intéressés par l'exhaustivité des données namR sur l'ensemble du territoire français, nous sommes convaincus que la combinaison d'un grand groupe comme le nôtre et d'un acteur reconnu de la French Tech renforcera encore plus notre capacité à accompagner nos clients dans leurs enjeux RSE."

Chloé Clair, CEO namR, confirme : "Nous sommes ravis de ce premier accord avec la Banque de Détail de Société Générale, qui confirme l'attrait stratégique du secteur de la bancassurance pour notre offre innovante. Avec une ambition claire de montée en puissance et d'utilisation opérationnelle de nos données d'ici la fin de l'année, nous sommes heureux de voir nos équipes data respectives travailler main dans la main."