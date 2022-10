namR : 2,5 ME de pertes au 1er semestre

(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de namR s'élève à 541 kE (791 kE au 1er semestre 2021). Cette évolution intègre une base de comparaison défavorable, l'activité du premier semestre 2021 intégrant les derniers revenus associés au programme tRees. En excluant l'impact de ce programme, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est plus que doublé.

Au total, l'Excédent Brut d'Exploitation ressort sur le semestre à -1,54 million d'euros (-934 kE sur le 1er semestre de l'exercice précédent). Le résultat d'exploitation est négatif à hauteur de -2,72 ME (-1,86 ME sur la période comparable).

Au total, namR affiche une perte nette de -2,47 ME, contre un déficit de -1,56 ME au S1 2021.

Situation financière

Au 30 juin 2022, la dette financière brute de namR s'établit à 5,22 ME, en lien avec la sécurisation d'un nouvel emprunt pendant la période d'un montant total de 2.000 kE. En cohérence avec le rythme de développement de l'activité, la dette de namR est essentiellement composée de dette à moyen ou long terme, avec une part courante au 30 juin 2022 de seulement 197 kE.

Avec des disponibilités s'élevant à 4,61 ME au 30 juin 2022 (5,26 ME au 31 décembre 2021), et une structure de coûts désormais stabilisée, la situation financière reste maîtrisée et permet d'aborder les prochains mois avec confiance, des options de financements complémentaires restant ouvertes pour accompagner les développements technologiques et commerciaux à venir.

Perspectives

Mois après mois, namR conforte ses positions auprès d'acteurs majeurs dans des secteurs clés pour lesquels la Data Intelligence en matière d'efficacité énergétique, de potentiel solaire, ou de risque climatique individualisé devient un enjeu critique. Dans un contexte particulièrement favorable, l'enjeu est maintenant d'accélérer la transformation commerciale, en activant les leviers de la donnée pour répondre aux enjeux réglementaires des différentes parties prenantes autour du bâtiment, de sa transition énergétique et de son adaptation.

La fin de l'exercice 2022 devrait permettre de confirmer des perspectives favorables.