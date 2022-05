Nacon : WRC Generations est annoncé pour l'automne

(Boursier.com) — Nacon et le studio KT Racing annoncent leur nouveau jeu de rallye, WRC Generations, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship. Il est attendu pour l'automne 2022, le 13 octobre, sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch et Steam PC.

Fruit de 7 années de travail aux côtés de pilotes de légende, qui ont déjà fait de WRC 10 et de WRC 9 les références du genre, cet ultime opus offre une simulation de rallye automobile authentique et complète, en proposant aux joueurs de conduire des monstres de puissance à travers les rallyes les plus célèbres de l'histoire. Saluée par la critique et les professionnels, la simulation proposée par WRC se renforce encore cette année avec de nombreuses améliorations et optimisations demandées par la communauté. Grande nouveauté de la compétition en 2022, les moteurs hybrides sont présents dans WRC Generations. Les anciens véhicules restent présents, avec une représentation encore plus authentique. Au total, pas moins de 37 véhicules de légende, ont été recréés avec leurs caractéristiques mécaniques propres. En plus des 13 pays du championnat, le jeu offre 9 environnements supplémentaires pour un total de 22 pays, et 165 spéciales différentes.