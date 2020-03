Nacon WRC 9 sera disponible en septembre

(Boursier.com) — Nacon et son studio de développement KT Racing ont annoncé la date de sortie du jeu de rallye automobile WRC 9, prévue le 3 septembre 2020. Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Epic Games Store pour PC puis ultérieurement sur Nintendo Switch.

WRC 9 est en cours de développement pour les consoles Xbox Series X et PlayStation 5, pour lesquelles plus d'information sont à venir dans les prochains mois.

Nacon et KT Racing annoncent également la poursuite de leur accord de licence avec WRC Promoter jusqu'en 2022 pour le développement et l'édition de WRC 10 et de WRC 11.