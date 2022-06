Nacon : Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr dévoile sa version améliorée pour Playstation5 et XBOX séries SX

(Boursier.com) — NACON et NeocoreGames ont annoncé aujourd'hui que Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr prendrait d'assaut les consoles PlayStation5 et Xbox Series SX plus tard cette année, accompagné des 25 DLC et extensions déjà sortis, ainsi que des fonctionnalités "next-gen" améliorées.

Ces fonctionnalités inédites et améliorées sont les suivantes :

Prise en charge native 4k;

Textures de plus haute résolution;

Moteur physique amélioré, dont un environnement destructible

Modes multijoueur cross-gen;

Utilisation complète de la manette sans fil DualSense sur PlayStation5;

La nouvelle classe jouable DLC, annoncée en 2021, sera également disponible à une date ultérieure sur les consoles PlayStation5 et Xbox Series SX. La nouvelle classe Sororitas (une Inquisitrice issue de l'Adepta Sororitas) apportera des mécaniques de classe inédites et de nouveaux types d'objets à l'univers du jeu Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr.

Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr est un RPG d'action à l'ambiance sombre et mature, actuellement disponible sur PC, PlayStation4 et Xbox One. "Ce titre sans concession met en scène plusieurs classes de combattants de l'Inquisition, qui exécutent la volonté du Dieu-Empereur"...