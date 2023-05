Nacon : violente chute

(Boursier.com) — Nacon chute de 16% à 2,18 euros en matinée à Paris. Le groupe a lancé hier l'un des principaux titres de son exercice : Gollum. Avec une note moyenne de 40/100, l'accueil des journalistes est très réservé et ne devrait pas favoriser le succès du jeu qui sera tout de même aidé par la puissance de sa franchise sur le long terme, note TP ICAP Midcap. La firme possède encore de belles perspectives de rebond sur son activité historique, l'Accessoire. Une mauvaise note sur un jeu ne doit pas non plus mettre en cause la qualité du portefeuille de studios, raison du maintien de la recommandation 'achat' du courtier.