Nacon va réviser à la hausse les objectifs financiers de son plan

Nacon va réviser à la hausse les objectifs financiers de son plan









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 4è trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires de Nacon s'élève à 42,6 ME, porté tant par les performances des Accessoires que par celles des Jeux vidéo.

Ainsi, le chiffre d'affaires des jeux vidéo augmente de 41,9% à 22,4 ME.

Dans un contexte mondial de pénurie de composants, Nacon a su anticiper ses approvisionnements et a ainsi pu livrer régulièrement les circuits de distribution. Dans l'attente de la montée en puissance des nouvelles consoles, le parc installé de plus de 110 millions de consoles PS4 dans le monde permet à Nacon de générer des ventes d'Accessoires en forte hausse de 125,5% à 19,1 ME, avec notamment le succès des manettes Pro Compact Controller et Asymmetric Wireless Controller.

Sur l'exercice 2020-2021, Nacon réalise une progression de +37,5% de son chiffre d'affaires qui atteint 177,9 ME, dépassant l'objectif rehaussé en novembre dernier à 160-170 ME.

Parallèlement, conformément à sa stratégie présentée lors de son introduction en bourse et de sa levée de fonds en mars 2020, Nacon a poursuivi de manière active sa stratégie de développement avec sur l'exercice écoulé.

Perspectives

Nacon confirme son objectif de taux de ROC à 18% en 2020-2021. La levée de fonds réalisée lors de son introduction en bourse en mars 2020 a permis à Nacon l'acquisition de studios et le financement du développement de nouveaux jeux dont les sorties sont prévues entre 2022 et 2024. Les retombées financières de ces investissements devraient permettre à l'entreprise d'accroître à la fois son chiffre d'affaires et sa marge opérationnelle pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024. L'activité Accessoires devrait parallèlement poursuivre sa progression avec le développement du parc de nouvelles consoles.

Dans ce contexte, Nacon se dit particulièrement confiant dans la poursuite de sa dynamique de croissance pour les exercices à venir .

Nacon présentera ses prévisions d'activité 2021-2022 et révisera à la hausse les objectifs financiers de son plan Nacon 2023 lors de la publication des résultats annuels du 31 mai prochain.