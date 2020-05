Nacon : une rentabilité supérieure aux prévisions

Nacon : une rentabilité supérieure aux prévisions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon a réalisé pour son exercice 2019/20 (clôturé au 31 mars 2020), un chiffre d'affaires de 129,4 ME, en hausse de 14,4% par rapport à l'exercice précédent.

La marge brute (+26,7%) bénéficie de la montée en puissance des ventes digitales représentant 48,9 ME, soit 69% des ventes de l'activité Jeux.

Grâce une hausse maîtrisée des charges opérationnelles, l'EBITDA à 48,4 ME ressort en progression de 45% et représente 37,4% du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation de 25,7 ME de dotations aux amortissements (en hausse de 23,6%, consécutivement aux investissements supplémentaires liés au développement de nouveaux jeux), le Résultat Opérationnel Courant (ROC) augmente de 80,3% pour atteindre 22,6 ME. Il représente 17,5% du chiffre d'affaires, une performance supérieure aux 16% annoncés lors de l'introduction en bourse de la société.

Après prise en compte des charges liées aux plans d'actions gratuites pour 2 ME présentées en éléments non récurrents, d'un résultat financier de (0,6) ME et d'impôts sur les bénéfices de (4,7) ME, le Résultat Net s'établit à 15,3 ME, soit 0,18 euro par action, en hausse de 41,8% par rapport à l'exercice précédent.

Structure bilancielle renforcée

Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Nacon s'établissent à 187,6 ME contre 67,5 ME au 31 mars 2019. Ils tiennent compte de l'augmentation de capital réalisée consécutivement à l'introduction en bourse de la société le 4 mars 2020, qui a permis d'accroître les capitaux propres (capital et prime d'émission) de 103 ME après déduction des coûts d'introduction.

Grâce aux fonds levés lors de l'IPO, Nacon dispose d'une trésorerie de 110,9 ME au 31 mars 2020. Déduction faite de la dette financière de 68,1 ME et hors passif locatif lié à IFRS 16, la trésorerie nette est positive à hauteur de 42,8 ME.

Perspectives : poursuite du plan NACON 2023

Nacon constate que la crise du Covid-19 n'a plus d'impact sur les ventes d'accessoires et continue de booster les ventes digitales de jeux.

La société anticipe en conséquence pour l'exercice 2020/21 un chiffre d'affaires compris entre 140 et 150 ME et cible une Marge Opérationnelle Courante de l'ordre de 18%.

Le Groupe travaille activement au déploiement de son plan "NACON 2023" afin d'accélérer son changement de taille sur ses deux marchés que sont les Jeux et les Accessoires.

Pour ce faire, les investissements dans de nouveaux jeux seront amplifiés afin d'optimiser leur qualité et d'en faire des références incontournables dans les genres cibles, permettant à Nacon de devenir l'un des éditeurs majeurs mondiaux de jeux AA. Nacon entend ainsi poursuivre sa stratégie d'acquisition de studios afin d'accélérer la montée en gamme de ses jeux.

Grâce à l'arrivée annoncée de la 5G qui permettra l'avènement du cloud gaming ainsi qu'au déploiement des modèles d'affaire GaaS (Game as a Service) qui accroîtront la durée d'exploitation des jeux et généreront des revenus récurrents, Nacon va bénéficier en outre de leviers de croissance importants pour dynamiser ses ventes au cours des prochaines années.

S'agissant des accessoires, l'accent sera mis sur le développement de produits premiums qui pourront se décliner pour tous types de joueurs, le rachat récent des casques RIGTM étant une illustration de cette stratégie.

Fort de cette dynamique, le Groupe réitère ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 d'un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et d'un taux de ROC supérieur à 20%.

Dividende annuel

Conformément à l'engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion du 25 mai 2020, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l'exercice 2019/2020.