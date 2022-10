Nacon : un titre bradé ?

(Boursier.com) — Nacon décroche encore de 3,6% à 2,96 euros en début de séance à Paris, alignant une troisième séance de forte baisse et une quatrième journée consécutive dans le rouge. Berenberg ne voit pas de raison fondamentale à cette chute si ce n'est la sortie du titre de l'indice Enternext PEA PME 150, entraînant des ventes forcées. Compte tenu de cette déroute, Nacon est désormais l'action la moins chère de l'industrie des jeux vidéo paneuropéens avec un PE de 6,6x. Ceci malgré des perspectives de croissance à la pointe du secteur, comme l'a confirmé la dernière publication de la société en juillet.

Avec des sorties de jeux aux deuxième et troisième trimestres qui fonctionnent bien jusqu'à présent et un pipeline croissant de titres, le broker table sur une nouvelle solide publication le 24 octobre. Un évènement qui pourrait constituer un catalyseur rassurant. Jugeant le titre bradé, l'analyste réitère logiquement son avis 'achat' avec un objectif abaissé de 10 à 7 euros pour tenir compte du déclassement des pairs et des perspectives de taux d'intérêt plus élevés.