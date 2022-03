Nacon : 'Tour de France' et 'Pro Cycling Manager' sortiront le 9 juin

(Boursier.com) —

'Tour de France' et 'Pro Cycling Manager', les jeux de cyclisme de Nacon et Cyanide, seront disponibles le 9 juin.

Le jeu de la 3e compétition la plus suivie du monde revient cette année avec 14.000 km de course à travers 4 pays différents. Les joueurs peuvent profiter de 4 modes de jeu et prendre le contrôle de 26 équipes. De célèbres coureurs tels que Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Primož Roglic ou encore David Gaudu sont au départ pour accompagner les joueurs dans les 92 étapes disponibles en jeu.

'Tour de France 2022' sera disponible sur PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series XS et PC à partir du 9 juin. Pro Cycling Manager 2022 sera disponible uniquement sur PC le 9 juin.