Nacon sponsorise la Saison 3 de la 6 French League

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon collabore avec Ubisoft France pour la saison 2021 de la 6 French League, dans la continuité du partenariat déjà existant en Espagne entre les deux entités. Dès le 16 juin et jusqu'à la grande finale d'octobre, les marques Nacon et RIG deviennent sponsors principaux de la Saison 3 de ce tournoi national majeur, ayant rassemblé plus de 825.000 spectateurs en 2020. Elle réunit certaines des plus grandes équipes de la scène esport française et internationale.

Disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series XS, PlayStation 4 et PlayStation5, Tom Clancy's Rainbow Six Siege est un jeu qui place les joueurs au centre d'une expérience multijoueur évolutive, fondée sur la sélection d'agents uniques. En utilisant un mélange de stratégie et de destruction, les joueurs de Rainbow Six Siege s'affrontent lors de sièges où les deux équipes opposées disposent de compétences et de gadgets exclusifs. Lancé en 2015, Tom Clancy's Rainbow Six Siege compte plus de 70 millions de joueurs enregistrés dans le monde et sa scène esport professionnelle est grandissante.

Avec une gamme complète de manettes et de casques premium spécialement développés pour la compétition sur consoles et PC, les équipes de Nacon et de RIG se joignent à la 6 French League en tant que sponsor principal. Conçus en collaboration avec des joueurs pro, les périphériques Nacon et RIG se sont déjà imposés comme des références pour de nombreux joueurs professionnels à travers le monde parmi lesquels Nathan 'Mister Crimson' Massol, sacré grand vainqueur du RedBull Kumite 2021.