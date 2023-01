Nacon : sortie du nouveau modèle de manette MG-X Made For iPhone

(Boursier.com) — Nacon , créateur d'accessoires gaming premium, annonce la sortie de son nouveau modèle de manette MG-X Made For iPhone. Sous licence officielle Xbox, la manette Cloud Gaming MG-X Made For iPhone est l'accessoire idéal pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate.

À l'instar de la MG-X, salué par la critique depuis sa sortie en septembre 2021, la MG-X Made For iPhone permet aux joueurs de profiter de toutes les commandes classiques d'une manette pour les jeux mobile. Tout comme la MG-X Pro Made for iPhone, sortie en décembre 2022, elle est compatible avec les différents modèles d'iPhone, du 6S aux plus récents, grâce à son support ajustable et sa connexion Bluetooth. La manette se connecte facilement à un iPhone et permet de prendre en main tous les jeux de l'offre Xbox Game Pass Ultimate.