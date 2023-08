Nacon : sortie du casque RIG 600 PRO à la fin septembre

(Boursier.com) — Nacon annonce le RIG 600 PRO, son tout premier casque gaming en double connectivité sans-fil. Conçu pour répondre aux besoins de connexion des joueurs, il dispose d'une double connectivité sans-fil multiplateforme avec la qualité audio et le confort des casques RIG.

RIG 600 PRO associe le meilleur des technologies sans-fil, en radio fréquence faible latence et en Bluetooth. Ce casque permet de jouer sans-fil sur tous les appareils de type : PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC et mobile. En plus de sa compatibilité multiplateforme sans limite, le 600 PRO propose un micro optimisé pour le chat.

Le RIG 600 PRO sera mis sur le marché le 28 septembre.