Nacon : sortie de Cricket 22 en novembre

(Boursier.com) — Big Ant Studios et Nacon annoncent le très attendu 'Cricket 22: The Official Game of The Ashes'. Il sortira dès ce mois de novembre. S'appuyant sur le succès de Cricket 19, Cricket 22 est la simulation de cricket la plus exhaustive sur consoles de nouvelle génération.

Avec l'arrivée de la compétition emblématique des Ashes dans Cricket 22, le nombre de licences comprises dans le jeu s'est considérablement élargi. Les amateurs de cricket pourront ainsi participer à la compétition 'Big Bash T20' en Australie, à la très innovante 'The Hundred' en Angleterre, à la fête tropicale de la 'CPL' dans les Caraïbes, et disputer des matchs à dimension internationale avec les équipes sous licence d'Australie, d'Angleterre, des Antilles, de Nouvelle-Zélande et d'Irlande.

Accès anticipés

Cricket 22 sortira le 25 novembre 2021. Les joueurs effectuant leur précommande sur Steam, PlayStation et Xbox auront accès à 'Cricket 22 The Nets Challenge' à partir de la mi-octobre 2021. Les fans pourront ainsi profiter, en accès anticipé, d'une partie de l'expérience qu'offre le gameplay de Cricket 22, y compris les matchs d'entraînement et de nets. Ils seront ainsi prêts à affronter les meilleurs joueurs au monde, et ce, dès le jour de la sortie du jeu.

Autre bonne nouvelle : les fans qui achètent le jeu sur PlayStation4 et Xbox One pourront bénéficier d'une mise à niveau gratuite lorsqu'ils achèteront une console de nouvelle génération. Cricket 22 pour Nintendo Switch sera disponible en janvier 2022.