Nacon signe avec Daedalic Entertainment pour l'édition et la distribution de The Lord of the Rings Gollum

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon et le studio Daedalic Entertainment ont signé un accord pour l'édition et la distribution du jeu The Lord of the Rings Gollum. Les deux entreprises s'associent avec pour objectif de produire un jeu tirant pleinement parti des possibilités offertes par les nouvelles consoles et qui se hisse au niveau des attentes élevées de la très importante communauté de fans du Seigneur des Anneaux. Cet univers sera très fidèlement représenté grâce à l'accord de licence avec Middle-earth Enterprises, société détentrice des droits du livre de JRR Tolkien, ouvrage fondateur de toute la 'fantasy' moderne.

The Lord of the Rings Gollum est un jeu d'action-aventure avec une forte dimension narrative. Il sera développé pour les consoles PlayStation et Xbox, pour la Nintendo Switch et pour le PC.

La sortie de The Lord of the Rings Gollum est prévue en 2022.