Nacon : s'offre le studio australien Big Ant

(Boursier.com) — Nacon bondit de 5% à 7,75 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant l'acquisition de Big Ant Studios, un des principaux studios australiens de développement de jeux vidéo. Cette opération permettra à Nacon d'acquérir plusieurs actifs clés de Propriété Intellectuelle et de profiter du remarquable savoir-faire de Big Ant. Elle contribuera également à compléter son positionnement éditorial en matière de simulations sportives et à étendre son développement commercial hors d'Europe en particulier dans la zone Asie-Pacifique.

L'intégration de Big Ant au groupe Nacon permettra au studio d'accroître ses capacités d'investissement pour développer un catalogue de jeux plus large et plus ambitieux. Ross Simmons, actuel dirigeant et fondateur du studio, continuera à diriger BigAnt en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif de ses productions, tout en bénéficiant de l'apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon.

Créé en 2001 par un vétéran de l'industrie du jeu vidéo, Ross Symons, Big Ant est l'un des plus grands et des plus anciens développeurs indépendants de jeux vidéo d'Australie. Le studio a développé des jeux pour des franchises légendaires comme Spyro the Dragon mais est surtout connu pour ses franchises sportives de grande qualité telles que, l'Australian Football League (AFL), Rugby League, le tennis et le cricket. Par cette acquisition stratégique, Nacon ambitionne de devenir le leader mondial sur les jeux de cricket, de tennis et de rugby. A titre d'exemple, le cricket est considéré comme le deuxième sport le plus populaire au monde avec 120 millions de joueurs et 1,5 milliards d'adeptes au total. Big Ant, référence mondiale des jeux vidéo dans cette discipline, a obtenu la note Metacritic de 83 pour son dernier opus Don Bradman Cricket. Le groupe vise pour l'exercice 2021-22 un résultat opérationnel de 6 ME.

L'acquisition de 100% du capital et des droits de vote de Big Ant aura un prix global maximum de 35 ME sur la base d'un prix net de 15 ME (après déduction du cash et de la dette) payé à la signature, intégralement en numéraire ; et un complément de prix, payable pour 50 en numéraire et pour 50% par création d'actions nouvelles Nacon, basé sur les performances jusqu'au 31 mars 2024.

La réalisation définitive de la transaction est prévue courant février 2021 sous réserve des conditions préalables habituelles.