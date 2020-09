Nacon révise à la hausse ses objectifs 2020/21

Nacon révise à la hausse ses objectifs 2020/21









(Boursier.com) — Nacon anticipe une croissance plus forte que prévue de son pôle Accessoires Gaming grâce à la bonne tenue des ventes de manettes et au succès de sa nouvelle gamme de casques premium RIG acquise en mars 2020.

S'agissant des Jeux, le chiffre d'affaires réalisé sur le 'back catalogue' est très bien orienté depuis le début de l'exercice et profite des changements structurels de mode de consommation des joueurs qui favorisent toujours davantage le canal digital dans leur processus d'achat.

Décalage de Vampire : La Mascarade - Swansong à 2021/22

Le calendrier de sortie des nouveaux jeux devrait être respecté à l'exception de Vampire : La Mascarade - Swansong, un RPG(2) narratif prenant pour cadre l'univers du jeu de rôles culte éponyme, qui est désormais décalé au 1er semestre de l'exercice 2021/22. Ce décalage permettra au studio Big Bad Wolf (Cyanide) de peaufiner le développement de ce titre phare du portfolio Nacon et d'en accroître la qualité afin de maximiser son potentiel et de générer un chiffre d'affaires important sur le prochain exercice.

Malgré ce décalage, Nacon s'appuie sur la bonne orientation de ses activités pour réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires 2020/21 entre 150 et 160 ME à comparer avec 129,4 ME réalisé au cours de l'exercice précédent.

Grâce à la croissance des ventes digitales du back catalogue, Nacon est en mesure de confirmer un taux de ROC (1) à 18% pour 2020/21.

(1) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d'affaires = Marge Opérationnelle Courante

(2) RPG = "Role-playing game" ; traduction anglaise de "jeu de rôle"

Prochain rendez-vous

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020/21 : 26 octobre 2020, après Bourse.