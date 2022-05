Nacon : reucle après le point annuel

(Boursier.com) — Nacon cède 1,9% à 5,6 euros après la publication de ses comptes 2021-2022 pour un exercice qualifié de transition par le management. Ce dernier s'attend à ce que le groupe profite en 2022-2023 des investissements importants consentis ces dernières années. Du fait de la forte activité éditoriale prévue sur l'ensemble de l'exercice (Vampire : The Masquerade-Swansong, The Lord of the Rings Gollum, Steelrising, Session Skate Sim, ...), les ventes seront notamment en forte croissance avec un premier trimestre en nette hausse. Au global, Nacon anticipe de réaliser sur l'exercice un chiffre d'affaires 2022-2023 supérieur à 250 ME avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 ME.

Après les acquisitions de Midgar Studio et de Daedalic Entertainment, Nacon poursuivra également sa stratégie de croissance externe afin de conforter sa capacité à développer en interne de nouveaux jeux de qualité.

Après des résultats sans surprise, Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et son objectif de 7 euros, toujours pour jouer le fort rebond de l'exercice en cours.