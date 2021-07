Nacon : retour d'Assemblée générale

Nacon : retour d'Assemblée générale









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Nacon s'est réunie le 30 juillet, à 14h au siège de Lesquin dans le Nord. Au total 510 actionnaires étaient présents ou représentés. Ils possédaient 76.148.923 actions sur les 84.846.752 actions ayant le droit de vote, soit 89,74% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient 76.148.923 voix, soit 89,74% des droits de vote nets.

Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21, à l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2021) et de la lecture des documents légaux. Cette résolution 21 portait sur la possibilité de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents au PEE.