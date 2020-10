Nacon renforce son pôle de développement de jeux vidéo

(Boursier.com) — Nacon annonce un accord pour l'acquisition de Neopica, studio belge de développement de jeux vidéo, spécialisé dans les jeux racing et les jeux de simulation. Après le rachat de 5 studios au cours des 2 dernières années, cette nouvelle opération permet à Nacon de consolider sa position de développeur-éditeur en renforçant son expertise dans la production de jeux sur des genres porteurs. Créé en 2007, entre-autres par Peter Vermeulen et Filip Hautekeete, Neopica est un studio belge reconnu qui a développé une soixantaine de jeux, dont nombre de casual games destinés à plaire au plus large public, en particulier les enfants, avant d'aborder des jeux de simulations plus complexes. Une "fructueuse collaboration" lie Neopica à Nacon depuis plusieurs années. Neopica a réalisé les jeux de chasse Hunting Simulator 1 & 2 puis le jeu de course FIA European Truck Racing Championship. Pour ce dernier jeu, Neopica a utilisé le moteur KT Engine, développé par KT Racing.

Installé en Belgique à Gand, le studio fait travailler environ 30 développeurs et développe aujourd'hui son expertise sur les consoles Next Gen (PlayStation 5 et Xbox Series X).

Nacon consolide ainsi son positionnement éditorial avec l'intégration des deux expertises stratégiques dans la construction de son portfolio que sont les jeux de simulation et les jeux de courses. Cette croissance externe s'inscrit dans le plan NACON 2023 qui a pour ambition de faire de Nacon lun des leaders de référence des jeux vidéo dits 'AA'. Le Pôle Jeux vidéo de Nacon comptera ainsi 9 sites de développement (6 en France, 1 en Belgique, 1 en Italie et 1 au Canada) totalisant près de 400 développeurs et appuyés par une équipe Edition de plus de 50 personnes. En intégrant le Groupe Nacon, le studio Neopica bénéficiera quant à lui de synergies de premier plan, notamment de l'apport commercial, éditorial et marketing des équipes de Nacon. Peter Vermeulen et Filip Hautekeete, dirigeants et cofondateurs du studio, continueront à diriger Neopica en jouissant d'une grande autonomie afin de pouvoir se concentrer sur l'aspect créatif des productions.

L'acquisition de 100% du capital de Neopica, intégralement payée en numéraire, a été effectuée ce jour après que le conseil d'administration de Nacon eut approuvé sa réalisation. Des compléments de prix basé sur la qualité et le potentiel commercial des 2 prochains développements de jeux pourront être versés aux cédants dans les 12 mois suivant la sortie de ces jeux.