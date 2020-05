Nacon : renforce son pilier sport avec 2 nouveaux jeux

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après 4 ans d'absence sur le handball, Eko Software, l'un des studios NACON, revient avec une nouvelle version de la simulation de référence de ce sport. Grâce à l'expérience d'Eko et aux commentaires de la communauté des joueurs, les développeurs poussent encore plus loin la représentation de ce sport qui rassemble plus d'1 million de licenciés dans le monde. Grâce à une nouvelle IA plus proche de la réalité, à la refonte du système d'animations, au contenu officiel, aux nouveaux modes et aux nouvelles fonctionnalités, les joueurs retrouveront toutes les émotions et les sensations du handball dès fin 2020, sur PC et consoles.

Après le succès de Tennis World Tour et de son édition Roland Garros, vendus à plus de 700.000 exemplaires, NACON propose cette année un nouvel opus de la simulation phare d'un des sports les plus plébiscités au monde. Avec un gameplay toujours plus réaliste et la possibilité d'incarner les grandes stars du tennis sur des cours de renommée mondiale, Tennis World Tour 2 est la simulation de tennis de référence. Le jeu sera disponible en septembre 2020, sur PC et consoles...