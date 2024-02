Nacon : rendez-vous le 29 février pour la Nacon Connect

(Boursier.com) — Une nouvelle édition de la Nacon Connect se tiendra le 29 février à 19h. La conférence sera l'occasion pour l'éditeur français de faire de nouvelles annonces et de partager avec les joueurs de nouvelles informations sur les deux activités de l'entreprise : les jeux vidéo et les accessoires gaming. Au programme de cette nouvelle édition : Ravenswatch, Crown Wars : The Black Prince ; GreedFall II : The Dying World ; Test Drive Unlimited Solar Crown, le nouveau jeu basé sur l'univers de Terminator. La conférence sera suivie d'un post-show durant lequel les développeurs de GreedFall II partageront de nouvelles informations sur le jeu sur leur page Twitch.

Les joueurs pourront se connecter en fin de conférence sur Steam pour découvrir davantage de gameplay de leurs jeux favoris.