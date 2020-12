Nacon relève son objectif de chiffre d'affaires 2020-2021

Nacon relève son objectif de chiffre d'affaires 2020-2021









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon affiche au 1er semestre 2020-2021, du 1er avril au 30 septembre 2020, un chiffre d'affaires de 86,6 millions d'euros, en progression de +35,9% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent (63,7 ME). L'activité semestrielle bénéficie de la dynamique des accessoires Gaming, en particulier avec les casques premium RIG et les manettes officielles pour console PlayStation4, et de la forte progression des ventes du back catalogue de jeux.

Dans ce contexte de hausse sensible de chiffre d'affaires, la baisse des charges externes et la progression maîtrisée des charges de personnel permettent à Nacon de générer une augmentation de +47,3% de son Résultat Opérationnel Courant (ROC) à 15,7 ME. Il représente désormais 18,2% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annoncé pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021.

Après prise en compte des charges liées aux plans d'actions gratuites pour 1,8 ME, d'un résultat financier de -0,8 ME et d'impôts sur les bénéfices de -3,6 ME, le résultat net ressort à 9,6 ME.

Un free cash-flow positif de 8,2 ME

Au 30 septembre 2020, le cash-flow opérationnel progresse fortement à 34,1 ME et permet de financer l'intégralité des CAPEX (25,9 ME) et de générer ainsi un free cash-flow de 8,2 ME.

Malgré une hausse des investissements et des remboursements d'emprunts bancaires à hauteur de 5 ME, la trésorerie nette, déduction faite de la dette financière de 65,2 ME, s'élève à 50,7 ME au 30 septembre 2020 (42,8 ME à fin mars 2020).

Perspectives

Nacon anticipe la poursuite de la dynamique de l'activité au 2è semestre 2020-2021, du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, notamment grâce :

- à des marchés favorables bénéficiant désormais de deux générations de consoles sur lesquelles Nacon exploitera simultanément la quasi-totalité de ses prochaines productions ;

- à la croissance des ventes digitales ;

- et à la sortie des nouvelles versions de plusieurs jeux et accessoires.

A l'appui de ces orientations favorables, Nacon annonce une nouvelle révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires 2020-2021. L'objetif est désormais compris entre 160 et 170 ME (129,4 ME au 31 mars 2020). Nacon confirme un taux de ROC à 18% pour cet exercice.

Nacon réitère également ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-2023 d'un chiffre d'affaires compris entre 180 et 200 ME et d'un taux de ROC supérieur à 20%.