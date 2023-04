Nacon : rebondit après l'activité annuelle

(Boursier.com) — En hausse de 5,7% à 2,2 euros, Nacon met fin à cinq séances de repli ce mardi. L'éditeur de jeux vidéo a dégagé des revenus trimestriels de 37,7 millions d'euros, en hausse de 19,1%. Pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, malgré le décalage de plusieurs jeux majeurs, Nacon enregistre une hausse de 67% de son activité Jeux à 90,9 ME. L'activité Accessoires s'établit en repli de 36,6% à 61,2 ME, pénalisée tout au long de l'exercice par la pénurie de consoles qui a provoqué une forte baisse du marché mondial des accessoires. Au total, le chiffre d'affaires 2022-2023 s'inscrit à 156,4 ME, en progression de 0,3% par rapport à l'exercice dernier.

Nacon anticipe à ce stade un résultat opérationnel courant avant IFRS2 en retrait par rapport à l'exercice précédent, le résultat opérationnel et le résultat net seront en revanche en progression.

Le groupe s'attend à une très forte croissance l'an prochain grâce notamment à son activité Jeux qui bénéficiera de nombreux lancement dont Robocop et Gollum, explique TP ICAP Midcap. Sur ce dernier jeu, les quelques preview sont relativement réservées et incitent le broker à la prudence à court terme. A plus long terme, la valorisation demeure attrayante, raison du maintien de sa recommandation 'achat' et de son objectif de cours de 4,3 euros.

"Nous attendons un fort rebond du CA et des résultats en 2023-24 et définissons un nouvel objectif de cours à 2,8 euros, soit un potentiel de hausse du titre de 33% environ. Nous réitérons notre opinion Achat Fort sur le titre. Le titre se traite actuellement à 4.1 x l'EV/EBITDA, vs une moyenne historique de 6.5x environ ", affirme pour sa part In Extenso Finance.