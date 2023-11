Nacon : rassurant !

(Boursier.com) — A contre-courant, Nacon s'adjuge 2,5% à 1,7 euro au lendemain de son point intermédiaire. Malgré une activité en retrait comparé à l'an passé, les marges sont en nette amélioration, de bon augure avant le rebond de l'activité attendu sur le second semestre, note TP ICAP MIDCAP ('achat'). Ce rebond devrait être visible dès le T3 avec de nombreuses sorties déjà effectuées aussi bien sur la partie Accessoires, avec notamment la nouvelle manette Revolution 5 PRO pour PS5, que sur la partie Jeux avec notamment la sortie de Robocop qui enregistre de très bonnes ventes sur ses premières semaines de commercialisation. Après mise à jour de son modèle, le courtier vise un nouvel objectif de 2,6 euros, laissant place à un potentiel de près de 50%.

Oddo BHF évoque des résultats sans surprise avec la confirmation d'un bon second semestre à venir. Avec Robocop et le line up de la période, le Catalogue va enfin retrouver du momentum après plusieurs trimestres compliqués, ce qui est rassurant pour 2024/25, détaille le courtier. Nacon rassure également sur sa capacité à délivrer à nouveau des jeux avec un contenu de qualité pour des budgets AA proches de la moyenne haute du palier (environ 10 ME pour Robocop selon le broker). Enfin, les Accessoires semblent aussi également enclins à retrouver une dynamique favorable, peut-être plus rapidement que prévu sur la fin d'exercice sous l'effet de la nouvelle manette PS5 dont les prises de commandes sont bien orientées. L'analyste maintient ainsi son opinion 'surperformance' avec un objectif inchangé à 2,5 euros.