Nacon propose Monster Truck Championship

(Boursier.com) — Nacon et le studio Teyon proposent le jeu de simulation Monster Truck Championship, disponible cet automne 2020, sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Monster Truck Championship est une simulation où le joueur monte à bord d'un colosse motorisé pour participer à différentes compétitions. Monster Truck Championship fait découvrir aux joueurs 25 circuits dans différentes villes des Etats-Unis à travers plusieurs modes de jeu : freestyle, course, destruction, contre la montre, et mode en ligne où ils s'affrontent dans des courses jusqu'à 8 participants. Les pilotes peuvent choisir parmi 18 véhicules entièrement personnalisables. Plus de 50 éléments sont disponibles dans le but de créer "des véhicules alliant performance et style".