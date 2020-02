Nacon présente 'Rogue Lords'

Nacon présente 'Rogue Lords'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon présente 'Rogue Lords', un nouveau jeu rogue-like co-développé par Cyanide et Leikir Studio. L'histoire de Rogue Lords se déroule dans une Nouvelle-Angleterre du XVIIème siècle lugubre où mortels et entités maléfiques se côtoient.

Rogue Lords inverse les rôles habituels et propose au joueur d'incarner le Diable qui, affaibli après une terrible défaite, cherche à retrouver ses pouvoirs. Son but est de propager à nouveau la corruption dans un monde déséquilibré par son absence. Pour accomplir ses sombres desseins, il dirige une équipe composée d'illustres Disciples du Mal tels que Bloody Mary, Dracula, la Dame Blanche ou encore le Baron Samedi...

Tout un programme !