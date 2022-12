Nacon présente la MG-X PRO Made For iPhone

(Boursier.com) — Nacon , créateur d'accessoires gaming premium, est heureux d'annoncer la sortie de son nouveau modèle de manette MG-X Pro Made For iPhone. "Sous licence officielle Xbox, la manette Cloud Gaming MG-X Pro Made For iPhone est l'outil idéal pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate".

À l'instar de la MG-X Pro pour Android saluée par la critique depuis sa sortie en janvier 2022, la MG-X Pro Made For iPhone permet aux joueurs de profiter de toutes les commandes classiques d'une manette Xbox en jouant à des jeux en Cloud Gaming disponibles sur mobile via le Game Pass Ultimate et sur les jeux indiqués comme compatibles sur l'Apple Store.

La MG-X Pro Made for iPhone est compatible avec les différents modèles d'iPhone, du 6S aux plus récents, grâce à son support ajustable et sa connexion Bluetooth.

"En quelques instants, la manette MG-X Pro Made For iPhone(R) se connecte à un iPhone et permet de prendre en main tous les jeux de l'offre Xbox Game Pass Ultimate. Ses poignées ergonomiques, ses Joysticks asymétriques, bumpers, gâchettes, boutons d'actions et commandes Xbox offrent un confort de jeu optimal. Les joueurs retrouvent tout ce dont ils ont besoin pour se dépasser en jeu, qu'ils soient chez eux ou en déplacement" conclut le groupe.