Nacon : pas d'émission de capital au profit des adhérents d'un PEE

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Nacon, qui s'est tenue le 22 juillet à 14h au siège de Lesquin, a réuni 560 actionnaires présents ou représentés. Ils possédaient 76.780.229 actions sur les 86.268.478 actions ayant le droit de vote, soit 89% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 136.287.639 voix soit 93,49 % des droits de vote nets.

A l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2022) et de la lecture des documents légaux, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées à l'exception de la résolution 21. Celle-ci portait sur le principe d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE.