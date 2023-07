Nacon : pas d'augmentation de capital réservée aux adhérents de PEE

(Boursier.com) — La société Nacon a réuni ses actionnaires en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le 21 juillet au siège de Lesquin dans le Nord. Au total, 506 actionnaires présents ou représentés possédaient 71.372.353 actions sur les 86.848.014 actions ayant le droit de vote, soit 82,18% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 126.251.685 voix soit 89,07% des droits de vote nets.

A l'issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la résolution 21. Celle-ci portait sur une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE.