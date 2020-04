Nacon maintient le cap malgré la crise

(Boursier.com) — Nacon publie un chiffre d'affaires annuel 2019/20 en hausse de 14,4% À 129,4 ME. Au 4ème trimestre de l'exercice 2019/20 (du 1er janvier au 31 mars 2020), l'activité a néanmoins reculé de 15,5%, pénalisée par un effet de base sur les Accessoires et dans une moindre mesure par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19 avec la fermeture des points de vente.

La crise sanitaire a affecté les ventes d'accessoires en fin d'exercice mais a amélioré les ventes digitales de jeux, la légère perte de chiffre d'affaires étant compensée par une amélioration des marges liée à l'accroissement des ventes digitales. Nacon devrait ainsi dépasser l'objectif de 16% de marge opérationnelle courante pour l'ensemble de l'exercice 2019/20.

La crise du Covid-19 a un double impact : négatif à court terme sur les accessoires mais positif sur les ventes digitales de jeux, l'effet cumulé étant légèrement négatif en termes de chiffre d'affaires mais positif en termes de résultat opérationnel compte-tenu des marges plus élevées du digital, estime le groupe.

Sur le plan opérationnel, les services support et les équipes de développement sont en télétravail. Le recours au chômage partiel a été limité à quelques collaborateurs dont l'activité est restreinte ou rendue impossible en télétravail.

L'approvisionnement des accessoires auprès des fournisseurs du groupe est revenu à la normale. Nacon peut s'appuyer sur le dynamisme de ses ventes digitales et a investi dans l'optimisation de ses sites e-commerce dédiés à ses principales gammes de produits.

Aucun retard majeur dans la sortie des nouveaux jeux n'est prévu. Le lancement de TT Isle of Man 2 sur Switch, Tour de France, Pro Cycling manager et Hunting Simulator 2 au 1er trimestre de l'exercice puis de WRC9 au 2ème trimestre de l'exercice, devrait soutenir les ventes du 1er semestre 2020/21 (début avril à fin septembre 2020).

Faisant suite à l'accord conclu avec 'Poly' (Plantronics Inc.) au dernier trimestre 2019/20 portant sur le rachat de ses casques gaming et de la marque premium RIG, Nacon va déployer les casques RIG aux USA et en Australie.

Nacon n'anticipe pas de difficultés de trésorerie dans les prochains mois, disposant de liquidités importantes liées à sa récente introduction en bourse qui lui avait permis de lever 109 ME en mars dernier.

Enfin, Nacon maintient les objectifs liés à son plan 'NACON 2023' avec pour l'exercice 2022/23 un chiffre d'affaires entre 180 et 200 ME et une marge opérationnelle courante supérieure à 20%.