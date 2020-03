Nacon : les simulations de cyclisme Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020 à l'arrivée en juin

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nacon et Cyanide annoncent le retour cette année de leurs deux simulations de cyclisme : Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020. Le jeu invite à plonger au coeur de la Grande Boucle en incarnant un coureur d'une des plus grandes équipes du Tour de France. Coude à coude au sein du peloton, attaques, échappées, sprints, le jeu propose toutes les situations de la célèbre compétition. Il s'agit pour le joueur d'optimiser ses tactiques et la gestion de l'effort pour endosser le mythique maillot jaune.

L'interface est repensée pour une meilleure anticipation du parcours et de la progression des concurrents. Elle procurera un plus intense sentiment d'immersion grâce à une nouvelle fonctionnalité.

Tour de France 2020 et Pro Cycling Manager 2020 seront disponibles le 4 juin respectivement sur consoles (PlayStation4 et Xbox One) et PC.