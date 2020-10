Nacon : les prévisions annuelles pourraient être encore rehaussées

Crédit photo © BigBen

(Boursier.com) — Nacon Gaming a réalisé au deuxième trimestre de son exercice 2020-2021 (du 1er juillet au 30 septembre 2020) un chiffre d'affaires de 48,6 ME, en hausse de 46,4%, porté par les ventes des casques premiums et la hausse des ventes digitales de jeux.

L'activité a notamment bénéficié du lancement des jeux WRC 9 et Tennis World Tour 2. Nacon précise qu'une part significative des ventes de WRC 9 est attendue en novembre prochain avec la sortie des nouvelles consoles PlayStation5 et Xbox Series X/S. L'activité Accessoires de Nacon enregistre une croissance plus forte que prévue avec un chiffre d'affaires de 29 ME, en hausse de + 106,5%. Cette performance est essentiellement liée à la commercialisation réussie des casques RIG aux USA et aux ventes soutenues de manettes officielles pour console PlayStation4.

Sur l'ensemble du premier semestre 2020-2021, le chiffre d'affaires ressort en progression de 35,9% à 86,6 ME. Sur l'ensemble de la période, l'activité est tirée par la progression des ventes digitales de jeux (72% des ventes totales de jeux) et par une gamme d'accessoires qui bénéficie d'une forte demande de casques premiums.

Nacon anticipe un résultat opérationnel courant semestriel en forte hausse grâce à la progression du chiffre d'affaires et à la maitrise des charges opérationnelles.

Le groupe rappelle avoir révisé à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel désormais compris entre 150 et 160 ME avec une marge de 18%. Si la tendance affichée par les bons résultats du 1er semestre se confirme au cours des prochaines semaines, Nacon pourrait une nouvelle fois réviser à la hausse son objectif de chiffre d'affaires annuel qui sera précisé lors de la publication des résultats semestriels.